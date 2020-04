Sicilia, esce di casa e scrive acquisto di droga sull’autocertificazione: multato un 40enne

Print This Post

Il bisogno di assumere sostanze stupefacenti non conosce ostacoli nemmeno ai tempi della quarantena.

È questo quello che emerge da quanto avvenuto nei giorni scorsi a Catania dove un 44enne del posto è stato sanzionato dagli uomini della polizia di stato per non aver rispettato quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in tema di contenimento del Coronavirus.

A quanto pare infatti l’uomo è stato beccato dagli agenti etnei mentre si recava nella piazza di spaccio di viale Grimaldi intento a procurarsi delle sostanze stupefacenti. Lo stesso dunque, nell’autocertificazione avrebbe fatto mettere a verbale di essersi recato dai pusher in quanto “stanco di stare in casa”.

Una volta espletate le formalità di rito il 44enne è stato dunque sanzionato dall’autorità giudiziaria.