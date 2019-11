Print This Post

Una persona è morta in un tragico incidente sul lavoro. E’ accaduto a Palermo, in viale Regione siciliana, a ridosso di via Ugo La Malfa.

Si tratta di un giovane, spiegano i carabinieri, che lavorava come gommista.

Sul posto i militari dell’Arma per ricostruire la dinamica e le responsabilità. Il ragazzo sarebbe stato ucciso dall’esplosione di un grosso pneumatico su cui stava lavorando. La vittima è Alaenj Camara, diciottenne originario del Senegal.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2019/11/19/esplode-un-grosso-pneumatico-muore-un-giovane-a-palermo-c3aa28a1-9981-42bd-ab42-a539c7f5336a/)