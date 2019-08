Estate e vacanze, come evitare i furti in abitazione

Connect on Linked in

L’idea è quella di aiutare i cittadini con un decalogo di comportamenti da tenere, ma anche con sopralluoghi gratuiti per chi volesse mettere la sua abitazione al riparo dai malintenzionati.

Ecco allora i suggerimenti:

1) evita di pubblicare e divulgare date e periodi di vacanza su

segreterie telefoniche, email personali e sui social network: se fai

sapere a tutto il mondo che te ne andrai lontano da casa per tanto tempo

potrebbero venirlo a sapere anche persone con intenzioni poco

amichevoli.

2) chiudi sempre tutte le porte che consentono di accedere

all’abitazione con più mandate, assicurati che anche il portone del

garage sia ben chiuso.

3) evita di nascondere le chiavi d’ingresso sotto lo zerbino o in posti che possono essere facilmente scoperti.

4) se sei in casa non lasciare la chiave nella toppa: in alcuni casi i

rapinatori potrebbero riuscire ad aprire la porta servendosi di una

calamita. Inserisci sempre le sicure aggiuntive.

5) evita che si accumuli la posta nella buca delle lettere. Se ti

assenti per tanti giorni fai in modo che qualche vicino, conoscente o

amico lo faccia al posto tuo.

6) mantieni illuminati gli accessi esterni e gli ingressi della tua

abitazione. In commercio si trovano delle luci fotosensibili (che si

attivano quando c’è poca illuminazione) o temporizzate (che si attivano

ad orari prestabiliti)

7) adotta sistemi di sicurezza passiva sugli infissi esterni:

inferriate, ganci di sicurezza e sbarre aumentano il grado di difficoltà

di penetrazione all’interno della tua abitazione.

8) se hai un antifurto con inseritore a tastiera verifica che non ci

siano dei tasti consumati: potrebbero fornire indicazioni utili a chi

vuole violare la vostra abitazione. Verifica ad intervalli regolari il

corretto funzionamento dell’impianto d’allarme: alcune marche hanno la

possibilità di verificare il corretto funzionamento con un semplice

tasto.

Se non hai un antifurto informati sulle soluzioni sulla base delle tue esigenze.

9) nascondi gli oggetti di valore, possibilmente non tenendoli tutti

in un unico posto. Se hai la possibilità dotati di casseforti non

visibili o non individuabili facilmente.

10) la sicurezza della tua abitazione passa anche attraverso la sicurezza dei tuoi impianti: se ti assenti per lunghi periodi chiudi il gas e scollega dalle prese gli elettrodomestici che non utilizzi.