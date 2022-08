Presentato ieri pomeriggio, presso l’aula consiliare di “Palazzo di Città”, la conferenza stampa di presentazione del cartellone e del programma degli eventi per l’ “Estate Licatese 2022”.

Il cartellone è organizzato dal Comune di Licata con la collaborazione delle associazioni che operano nel territorio.

Molte, infatti, le associazioni che hanno aderito all’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse e di proposte progettuali, pubblicato dall’Ente lo scorso mese di giugno, che invitava alla partecipazione per realizzare insieme un cartellone unico di eventi per l’estate 2022.