Estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori Confartigianato Palermo si costituisce parte civile

Confartigianato Imprese Palermo si costituisce parte civile nel procedimento scaturito dalle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo culminate nella richiesta di rinvio a giudizio di 62 soggetti accusati di partecipazione a “Cosa Nostra” e di avere compiuto numerose estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori di Palermo. Le indagini della Dda hanno accertato che l’esercizio dell’impresa e del commercio è ancora vessato da “Costa Nostra” che – come si legge nel provvedimento di fermo – “controlla di fatto l’intera zona centrale della città in cui sono presenti innumerevoli attività imprenditoriali e commerciali che costituiscono un valore aggiunto in termini economici e sociali del capoluogo. Le stesse sono state oggetto, da sempre, di interesse mafioso, in diverse forme e con diverse modalità: basta ricordare che nella predetta zona di riferimento sorgono alcuni tra i più rinomati esercizi commerciali della città, tre mercati storici cittadini, ‘Ballarò’, ‘Capo’ e ‘Vucciria’, nonché il porto”. Tra le numerose vittime anche Giuseppe Piraino, un imprenditore edile associato a Confartigianato, che ha avuto il coraggio di denunciare la mafia riprendendo con una telecamera nascosta il volto del suo estorsore. Marcello Montalbano è l’avvocato e il consulente giuridico di Confartigianato Palermo. “Siamo per le imprese e per incentivare una cultura d’impresa che dia il coraggio di portare avanti le proprie logiche senza piegarsi – dice il presidente di Confartigianato Palermo, Giuseppe Pezzati –. Siamo e restiamo al fianco dei nostri imprenditori. Ne è anche prova uno sportello antiracket inaugurato nella sede di via Emerico Amari, a maggio del 2018, dove responsabile è il nostro vice presidente Matteo Pezzino. Non abbiamo dubbi quando dobbiamo costituirci parte civile in questi processi. Lo abbiamo già fatto a dicembre scorso,dimostrando vicinanza e sostegno al nostro associato Piraino, e lo stiamo facendo nuovamente adesso.” È possibile rivolgersi allo sportello antiracket di Confartigianato imprese, telefonicamente, allo 091.6117587 per fissare un appuntamento, oppure recandosi direttamente nella sede di via Amari.