Etna, Musumeci: “I danni ammontano a più di 100 milioni, i 10 milioni dello Stato sono un acconto”

“I fondi per la ricostruzione non sono stati definiti, è soltanto un acconto, mi è sembrato di capire.

Con il Genio civile di Catania stiamo lavorando per avere una visione completa e più esaustiva possibile dei danni causati che secondo prima previsione degli uffici ammontano a più di 100 milioni di euro”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci dopo la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di 10 milioni deliberato dal Consiglio dei Ministri per i Comuni colpiti dal sisma.

“Abbiamo colto con piacere la prontezza del Governo nazionale – ha aggiunto Musumeci -, che intanto ha messo a disposizione un acconto, ma la gente vuole tornare nelle proprie case e questo impone al Governo nazionale di dovere mettere a disposizione del Commissario per la ricostruzione i fondi necessari altrimenti avremo due volte questi cittadini inerti e inermi che oggi sono costretti a non potere rientrare a casa”.

fonte: gds.it

(http://catania.gds.it/2018/12/29/etna-musumeci-i-danni-ammontano-a-piu-di-100-milioni-i-10-milioni-dello-stato-sono-un-acconto_975667/)