Canicattì, evade 4 volte in 7 giorni: 25enne ai domiciliari

Sembra che il rispetto del volere della pubblica autorità vada stretta ad una 25enne di Canicattì.

La donna, destinataria di una misura cautelare per i reati di rapina, ricettazione e detenzione di armi volte ad offendere, sarebbe infatti evasa per ben 4 volte in soli sette giorni.

L’ultima occasione in cui è stata beccata è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, proprio durante gli attentati incendiari ai danni di 7 auto, quando gli uomini dell’arma dei carabinieri l’avrebbero notata in Via Torino.

Alla vista delle forze dell’ordine la donna si sarebeb data alla fuga ma dopo un breve inseguimento è stata fermata e sottoposta a perquisizione da cui è saltato fuori un coltello di 15 centimetri.

Dopo essere stata arrestata, per la quarta volta, la 25enne è stata portata in caserma dove ha rifiutato di farsi foto-segnalare e nelle ore successive è stata nuovamente disposta la sua collocazione ai domiciliari nonostante la richiesta della custodia cautelare in carcere avanzata dal Pm.