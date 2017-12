Messina, evade dagli arresti domiciliari: arrestato 28 enne

Connect on Linked in

I carabinieri della stazione di Furnari in provincia di Messina, hanno arrestato l’evaso L.N., tunisino, 28enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a Furnari, per estorsione e violazioni in materia di stupefacenti, commessi in provincia di Ferrara.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto nel primo pomeriggio, nell’ottica di garantire maggiore prevenzione e sicurezza in concomitanza con i festeggiamenti di fine anno, hanno notato e sorpreso il giovane aggirarsi per le vie del paese, per altro a distanza considerevole rispetto al proprio domicilio.

All’atto del controllo, il reo non ha saputo giustificare il suo allontanamento, asserendo di aver lasciato il luogo di detenzione per poter “pagare l’affitto”.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso il proprio domicilio, in regime degli arresti domiciliari, secondo le disposizioni del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona, Dr.ssa Sarah Caiazzo.

Il cittadino tunisino verrà sottoposto al giudizio direttissimo presso il Tribunale di Barcellona.