Il Comune di Cianciana si prepara ad un grande evento previsto per la data che andrà dal 27 al 31 luglio prossimi.



Nel paese in provincia di Agrigento è infatti in programmazione la prima edizione della Sagra del raccolto dei grani antichi, dei cereali e dei legumi.



All’appuntamento, coordinato dall’Associazione “I briganti del gusto” e a cui hanno già aderito decine e decine di aziende che esporranno le eccellenze del nostro territorio, gli imprenditori locali faranno dunque consumare agli avventori la fragranza e la consistenza senza dubbio unica e particolare dei grani siciliani antichi riportando dunque una serie di sapori tipici della Sicilia antica.



“Cercheremo di far capire il valore dei legumi e dei cereali, anch’essi fondamentali per la nutrizione” – ha commentato il Sindaco Francesco Martorana.

Di Pietro Geremia