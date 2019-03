Facebook, Instagram e Whatsapp andati in down: si scatena il “panico”

Connect on Linked in

Risolto il problema. Erano circa le 17 di ieri, Mercoledì 13, quando sia il famosissimo social network Facebook, Instagram e anche la nota app Whatsapp hanno avuto dei grossi problemi di connessione.

Milioni di utenti infatti, mandando una semplice nota vocale, si rendevano subito conto che qualcosa non andava e da li… si è scatenato il tam tam per cercare qualche informazione che potesse dare a sua volta una soluzione a tale problema. In particolare, gli utenti Facebook, che non erano collegati, nel momento in cui dovevano inserire Email e Password si ritrovavano con tale messaggio: “Facebook sarà di nuovo disponibile a breve.

Facebook non è al momento disponibile perchè è in corso la manutenzione. Si prega di riprovare tra alcune ore”. Anche sulla notissima app Whatsapp le cose non andavano per il verso giusto, si inviava un messaggio e anzich comparire le virgolette, che facevano capire che il messaggio era stato inviato in attesa di essere letto, in particolar modo foto e immagini, compariva la rotellina che stava ad indicare come se non vi era connessione.

Il disservizio, per la felicità e la tranquillità di tutti, è stato risolto in nottata.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato