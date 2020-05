Sicilia, falsa promozione Ikea su WhatsApp: la smentita della ditta norvegese

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Falsa promozione commerciale di IKEA Italia relativa all’iniziativa secondo la quale verrebbe promossa, sull’applicazione WhatsApp, l’offerta di 1000 buoni Ikea da 250€ attraverso il seguente messaggio:

“Ikea ha deciso di regalare 1000 buoni del valore di €250 per aiutare la ripresa dei consumi. Clicca qui per prenderne uno prima che finiscono”.

La falsa notizia è particolarmente ingannevole in quanto, per avvalorare la notizia, utilizza l’immagine dell’Azienda per confondere il consumatore sulla veridicità e sulla provenienza dell’informazione.

Il Gruppo aziendale IKEA Italia ha disconosciuto tale attività truffaldina invitando tutti i consumatori a consultare esclusivamente il proprio sito.

Ricordiamo sempre di non cliccare mai sui link che arrivano, anche dagli amici, ma digitarli dalla barra delle URL del sito ufficiale della società titolare del marchio.