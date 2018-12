Connect on Linked in

Un pensionato nisseno si è ritrovato gravato da un finanziamento di 30 mila euro per l’acquisto di un’auto di grossa cilindrata mai ordinata.

Tutto è stato fatto a sua insaputa dopo che qualcuno si era impossessato di alcuni dei suoi dati sensibili. Come non aveva mai ordinato l’auto, così non aveva mai chiesto il relativo finanziamento per acquistarla.

Insomma l’ennesimo caso di sostituzione di persona. La vittima è un settantenne nisseno contattato nei giorni scorsi dall’ufficio antifrodi di una finanziaria del nord che aveva scoperto irregolarità nella pratica inerente una sua richiesta di finanziamento.

L’intervento dell’ufficio antifrodi è valso a sventare la truffa architettata ai danni del pensionato. Ignoti infatti avevano presentato la richiesta alla società finanziaria con le generalità del settantenne e con documenti falsi, per avere ordinato un’auto di grossa cilindrata in una concessionaria della provincia.

Fonte: gds.it

(http://caltanissetta.gds.it/2018/12/16/falso-acquisto-di-una-vettura-truffato-pensionato-nisseno-finanziaria-sventa-la-frode_969399/)