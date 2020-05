Canicattì, fase 3: l’annuncio del Sindaco Di Ventura

Connect on Linked in

In merito all’inzio della cosiddetta fase tre, il sindaco di Canicattì , Ettore Di Ventura , ha precisato quanto segue.

“Nelle prossime ore il Presidente della Regione, Nello Musumeci adotterà una propria ordinanza con la quale, a decorrere dal 18 maggio, saranno ulteriormente allentate alcune misure restrittive.

In coerenza con tale provvedimento, sto già procedendo alla revoca delle mie ordinanze emesse durante il lockdown dell’emergenza Covid. Pertanto, da lunedì 18 maggio le attività commerciali non dovranno più osservare la chiusura alle 18 e il cimitero comunale sarà aperto con orario continuato, dalle 8 alle 18 dal lunedì al sabato, e la domenica dalle 8 alle 13.

L’annuncio è stato dato dal sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura che aggiunge: “Sono passi importanti per tutti noi, per le nostre vite e la nostra economia. Ma bisogna tenere a mente che il virus non è scomparso. Quindi non dobbiamo abbassare la guardia, tutti noi siamo chiamati ad una grande responsabilità”.