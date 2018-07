Favara, 45enne va a sbattere contro un muro: ferita gravemente

Connect on Linked in

Incidente autonomo. Viaggiava a bordo di una Fiat 600 quando, per cause in corso di accertamento, tra le SS 557 e 123 perde il controllo dell’auto e va a schiantarsi violentemente contro un muretto.

L’impatto è stato talmente forte da accartocciare le lamiere dell’auto intrappolando la 45enne all’interno.

Per estrarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto insieme ad un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna presso l’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove si trova ricoverata per fortuna non in pericolo di vita.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato