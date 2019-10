Favara, 46enne evade dai domiciliari: beccato dalle forze dell’ordine

Connect on Linked in

Sperava di farla franca il 46enne originario di Favara beccato nei giorni scorsi dagli uomini dell’arma dei Carabinieri di Agrigento.

Stando a quanto dichiarato dall’accusa l’uomo, che era stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, sarebbe stato trovato a spasso in via Iacono dai militari agrigentini in circostanze non compatibili col regime al quale era stato tradotto.

Non avendo autorizzazioni di sorta emesse dall’autorità giudiziaria che ne giustificassero la presenza per le strade, il 46enne favarese è stato dunque arrestato per l’ipotesi di reato di evasione e condotto nuovamente ai domiciliari.

Di Pietro

Geremia