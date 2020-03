Favara, 74enne ricoverata al San Giovanni di Dio positiva al test del Covid-19: allarme nel reparto cardiologia

Print This Post

Pochi minuti fa è arrivata la notizia di positività al test del Covid 19 relativa ad una donna di Favara di 74 anni, ricoverata ieri con sintomi cardiaci.

I sanitari, sospettando un possibile contagio da coronavirus, avevano effettuato il tampone che, purtroppo, questa sera ha dato esito positivo.

La preoccupazione adesso, oltre che per la paziente, per familiari e sanitari che sono stati a stretto contatto, è per le sorti dell’intero reparto di cardiologia del nosocomio agrigentino, un fiore all’occhiello dell’intera provincia.

Per il momento sono stati vietati tutti i ricoveri , tranni i casi in codice rosso, in attesa che si sanifichino le zone dove la paziente ha transitato.

Aggiornamenti nelle prossime ore.