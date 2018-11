Connect on Linked in

Dramma della solitudine. I vicini di casa, notando che l’uomo non dava più sue notizie da alcuni giorni, hanno chiamato le forze dell’ordine che, arrivati sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, hanno sfondato la porta ed hanno trovato il povero 87enne riverso per terra privo di vita probabilmente morto per cause naturali.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato