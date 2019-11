Favara, accusati di spaccio: 5 pusher finiscono a processo

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento, accogliendo la richiesta del pm, ha disposto il giudizio immediato per 5 presunti pusher beccati nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine a Favara.

L’operazione degli inquirenti, denominata “Fortino” si sarebbe dunque svolta in pieno centro favarese dove gli imputati non solo avrebbero utilizzato un jammer per disturbare le eventuali intercettazioni ma avrebbero persino impiegato alcuni bambini per allontanare i sospetti ed evitare i controlli.