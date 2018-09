Favara, Anna Alba: “Chi sa qualcosa sulla sparizione di Gessica Lattuca parli”

Connect on Linked in

Il Sindaco di Favara Anna Alba a quasi un mese dalla scomparsa della 27enne Gessica Lattuca ha deciso di lanciare un appello ai propri concittadini invitandoli, qual ora conoscessero alcuni dettagli, a rivelarli in qualsiasi modo alle autorità: “Chi sa qualcosa, parli. Anche in forma anonima, faccia una chiamata o invii una lettera. Gessica è una mamma di quattro figli. Ed è proprio questo che ci porta a escludere il sospetto che possa essersi allontanata spontaneamente. I bambini, la mamma, l’intera famiglia hanno necessità di capire e sapere. Serve una risposta e serve che chi è a conoscenza anche di qualche particolare che può sembrare insignificante, aiuti le indagini dei carabinieri”.

“L’amministrazione sarà presente alla fiaccolata di giorno 12. Abbiamo seguito tutte le fasi delle ricerche, abbiamo messo a disposizione il centro sociale per realizzare un punto strategico per il piano provinciale di ricerche persone scomparse – ha aggiunto il sindaco – Ricerche e indagini che non sono chiuse. Quello che è stato sospeso è il piano provinciale attivato dalla Prefettura. Piano che potrà essere riaperto se emergeranno dettagli e indizi”.

Gessica Lattuca, madre di 4 figli, è alta 162 centimetri, capelli biondi e occhi verdi. E’ stata vista l’ultima volta il 12 Agosto in Via Umberto a Favara con indosso una camicetta turchese e pantacollant di colore blu. Per la sua sparizione è stata messa in campo una era e propria task force composta da polizia, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e volontari della protezione civile.

Chiunque abbia informazioni è esortato a contattare le forze dell’ordine così da porre fine alla misteriosa vicenda.

