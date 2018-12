Favara, attacco intimidatorio: incendiato portone di un imprenditore

Print This Post

Una vera e propria intimidazione è stata perpetrata nei giorni scorsi ai danni di un imprenditore trentasettenne di Favara.

Nei giorni scorsi infatti pare che ignoti abbiano appiccato le fiamme al portone di casa dell’imprenditore della città dell’Agnello pasquale sita in via Ancona, gettandovi un liquido altamente infiammabile provocando fortunatamente un danno limitato. Del fatto che l’incendio sia di natura dolosa ne sono fermamente convinti gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale tenenza i quali stanno indagando alacremente per cercare di dare una risoluzione tempestiva sul caso.

Di Pietro Geremia