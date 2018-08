Favara, auto pirata travolge uno scooter : 16enne in coma

Connect on Linked in

Stava viaggiando a bordo di uno scooter 125 in compagnia di un amico, in contrada Crocca a Favara, quando improvvisamente è stata travolta da un’auto che non si è fermata per prestare soccorso.

La ragazza, una 16enne, a seguito delle ferite riportate è stata trasportata prima all’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento e successivamente al Sant’Elia di Caltanissetta dove i medici l’hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, la giovane attualmente si trova ricoverata in stato di coma.

Ferite meno gravi per il giovane che era alla guida dello scooter, si tratta di un 17enne che ha riportato solo qualche escoriazione.

Il misfatto è accaduto mercoledì notte, sull’episodio stanno indagando i carabinieri della tenenza di Favara che hanno già raccolto elementi utili all’identificazione del pirata della strada.

Dalle prime indagini sembra che l’auto coinvolta nel sinistro sia un’utilitaria, precisamente una Fiat Punto.