Favara, auto va a fuoco danneggiando una abitazione: avviate le indagini

Un Natale rovente per i vigili del fuoco agrigentini. Una Lancia Y infatti, per cause ancora da accertare, ha iniziato a prendere fuoco danneggiando anche un portone adiacente all’auto incendiata.

Gli uomini del 115 infatti, sono stati chiamati verso le 5 del mattino riuscendo, idranti alla mano, a terminare il lavoro di spegnimento del veicolo e del portone dopo ben 2 ore.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri della locale stazione i quali hanno effettuato un primo e mirato sopralluogo per stabilire le cause dell’incendio che sono tutt’ora in fase di accertamento.

Spetterà dunque alle forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco, vagliare cosa abbia innescato la scintilla che ha poi provocato l’incendio.