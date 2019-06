Favara, bancario infedele scappa con la cassa: beccato in Germania

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nella giornata di ieri gli uomini dell’ama dei Carabinieri di Agrigento hanno catturato in Germania l’impiegato bancario originario di Favara che nei mesi scorsi aveva fatto sparire da alcuni conti correnti ben 573 mila euro.

L’operazione dei militari ha avuto inizio lo scorso 12 febbraio quando l’uomo, di 62 anni, si era reso irreperibile dopo l’emissione di un provvedimento restrittivo rendendosi così un vero e proprio ricercato internazionale.

Solo grazie alla collaborazione con la polizia tedesca è stato dunque possibile individuare il malfattore in un appartamento di Volklingen, paese di 40 mila anime al confine con la Francia, ed effettuare il blitz che ha portato al suo fermo nonché al trasferimento in Italia tramite mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Agrigento.

L’uomo è accusato di peculato nei confronti dei clienti dell’istituto di credito presso cui lavorava e, in via preventiva, gli sono stati sequestrati beni immobili e veicoli per quasi 600 mila euro.

Di Pietro Geremia