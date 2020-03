Favara, beccati a scaricare rifiuti: 2 i denunciati

Connect on Linked in

Sembra che gli zozzoni non hanno vita facile a Favara.

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla locale Tenenza hanno beccato due persone mentre gettavano rifiuti nelle vicinanze di un casolare abbandonato in zona Esa-chimento.

Una volta sorpresi in flagrante due sospettati, un 52enne anni titolare di un’impresa e una donna di 68 anni, non solo sarebbero stati denunciati per violazioni alla normativa ambientale ma anche per invasione di edifici e di terreno il quale, dopo gli accertamenti, sarebbe stato sequestrato per un’area complessiva di 50 metri quadri.