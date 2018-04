Favara, beccato uomo ricercato da due anni diretto in Germania

Connect on Linked in

Dopo due anni di ricerche, è stato fermato e arrestato dagli uomini dell’arma dei carabinieri, Dario Micalizio, di 35 anni.

L’uomo infatti, era latitante dal giugno 2016, quando cioè si era sottratto ad un ordine di carcerazione per scontare la pena di quasi un anno di reclusione per spaccio di droga.

L’attività investigativa delle forze dell’ordine per catturare Micalizio, si era intensificata durante le vacanze di Natale in quanto, secondo i sospetti dei militari dati da alcuni spostamenti dei familiari, si pensava che Micalizio stesso potesse voler trascorrere in famiglia le feste.

Dando adito ai propri sospetti, è partito il blitz dei carabinieri di Favara ieri notte alle tre quando una decina di militari in borghese si sono messi sulle tracce di un’utilitaria di colore nero, con a bordo due uomini diretta verso la fermata dei bus in partenza per la Germania.

Ed era proprio in Germania che voleva andare Micalizio, che non ha opposto resistenza ed ha ammesso la sua reale identità, confessando di essere in procinto per la partenza.

A lui dunque è stato subito notificato un ordine di carcerazione emesso nel giugno del 2016 dalla procura generale della repubblica, mentre invece il suo accompagnatore Antonio Prinzivalli, 47 anni di Agrigento, è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento personale.

Di Pietro Geremia