Incidente domestico per un 40enne agrigentino. I vicini di casa, sentendo le urla di dolore dell’uomo, hanno chiamato i soccorsi che arrivati sul posto, con il supporto anche dei Vigili del fuoco, hanno tratto in salvo il 40enne che successivamente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato