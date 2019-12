Favara, carambola di natale in città: 5 le auto danneggiate

Connect on Linked in

Una vera e propria carambola di Natale è avvenuta nella giornata di ieri a Favara.

A quanto pare infatti nella città dell’Agnello Pasquale sembra che una Fiat 500 abbia colpito ben 5 autovetture parcheggiate nel centro città.

Nel dettaglio il sinistro sarebbe avvenuto in corso Vittorio Veneto dove, intorno alla mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre, il mezzo avrebbe centrato in pieno le vetture in sosta lungo la strada causando un boato non indifferente.

Una volta avvenuto il sinistro i rispettivi proprietari, accompagnati dai commensali, si sono precipitati sul luogo dell’accaduto per valutare i danni chiamando gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla locale Tenenza per far avviare le indagini di rito.