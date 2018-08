Favara, consegnato il defibrillatore per una città più sicura (Foto)

Da oggi anche la città di Favara è cardioprotetta. Il comune agrigentino, grazie ad una nobilissima iniziativa 5.30 virtual promossa dalle Associazioni Asd Favara Runners e Asd Fradici Runners, si è infatti dotato di un defibrillatore posto nella serata di ieri in piazza Cavour davanti al Palazzo di Città. Una serata ricca di emozioni iniziata con una dimostrazione dettagliata delle manovre salva vita a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana di Agrigento, guidati dal presidente provinciale Angelo Vita. I volontari, da sempre in prima linea nella formazione sanitaria e divenuti ormai degli esperti operatori grazie alla continua pratica sul campo, hanno dunque spiegato ai cittadini presenti le modalità di utilizzo del prezioso strumento unite alle prime pratiche di soccorso da operare in caso di arresto cardio-circolatorio. Successivamente è avvenuta la consegna vera e propria del defibrillatore alla Sindaca Anna Alba, con la sua conseguente istallazione e benedizione delle autorità ecclesiastiche. In seguito, i cittadini favaresi e non hanno ripetuto in notturna la marcia di 5,3 km per le vie della città dell’agnello pasquale seguiti in tutta sicurezza da un’ambulanza di ultima generazione della Croce Rossa agrigentina con l’aggiunta di varie squadre appiedate a garanzia ulteriore dei presenti. “Da oggi la città di Favara sarà cardioprotetta – ha dichiarato ai nostri inviati il primo cittadino Anna Alba -. Questo è un magnifico evento voluto da due splendide associazioni sportive che, grazie ad un piccolo contributo dei nostri concittadini, hanno reso possibile l’acquisto di questo importantissimo strumento. Volevo ringraziare la Croce Rossa Italiana che ci ha dato la possibilità di poter vedere come effettivamente questo strumento deve essere utilizzato per salvare delle vite umane. Il nostro appello – conclude Anna Alba – è quello di avere sopratutto cura di questo defibrillatore e di renderci molto più sani grazie alle passeggiate, osservare il territorio con occhi diversi e sopratutto rispettare se stessi e la nostra cittadina in quanto stiamo facendo veramente tanto per migliorare lo stile di vita della comunità favarese”.