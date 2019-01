Favara, crolla palazzina e muoiono 2 bambini: chieste due condanne

Connect on Linked in

In seguito all’immane tragedia avvenuta a Favara il 23 gennaio del 2010 in cui morirono le sorelline Chiara Pia e Marianna Bellavia, di 3 e 14 anni, per via del crollo di una palazzina, la procura di Palermo ha chiesto due condanne per i presunti responsabili.

Nel dettaglio, il sostituto procuratore generale del capoluogo siciliano Giuseppina Puglisi ha chiesto la condanna in appello a 2 anni e 6 mesi dell’architetto Sebastiano Dispenza, ex dirigente dell’Utc di Favara, e di Antonio Noto, proprietario dell’immobile caduto.

Secondo l’accusa i due imputati avrebbero consentito che la famiglia colpita da tale disgrazia abitasse in quello stabile in condizioni precarie nonostante avessero consapevolezza del rischio del crollo.

I due imputati in primo grado erano stati condannati a 3 anni di reclusione per le accuse di disastro e omicidio colposo plurimi, reati che però durante il dibattimento sono caduti in prescrizione facendo così richiedere una pena inferiore di sei mesi.

Di Pietro Geremia