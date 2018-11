Favara, dato alle fiamme un postamat: indagini in corso

Print This Post

Indagini serrate sono in corso da parte dei carabinieri della locale Tenenza che hanno visionato le telecamere di sorveglianza per capire il motivo che ha spinto ignoti ad incendiare il postamat di via Carlo Alberto, danneggiando vetrata e muro circostante.

Nello stesso ufficio postale, nei pressi di Piazza della Vittoria, circa un anno addietro i ladri sono riusciti a portare via 110 mila euro.

Gli inquirenti stanno valutando anche se tale gesto possa essere collegato ad altri due episodi, in particolare all’incendio del portone di casa dell’impiegato che ha prelevato ben 450 mila euro ai clienti della posta per poi far perdere le proprie tracce.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato