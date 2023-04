Nella mattinata del 7 aprile in Favara, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Agrigento, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni, un uomo, un 54enne residente a Favara, incensurato.

Nello specifico, i militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, che in quel frangente era alla guida di una bicicletta elettrica, lo hanno fermato e perquisito, trovandolo in possesso di alcune dosi di cocaina.

Immediatamente dopo, nel corso di accurata perquisizione della sua abitazione estesa anche ad un magazzino, hanno rinvenuto nella sua disponibilità:

• 0,80 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina;

• 14 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

• 6 panetti da 100 grammi cadauno di hashish;

• 6 confezioni da 100 grammi cadauno di metanfetamina, un potente psicostimolante;

• 43 cartucce GFL 38 special con ogive modificate al fine di aumentarne l’offensività, nonché altre 25 ogive per cartucce cal. 38 ed un calciolo per revolver.

Quanto rinvenuto veniva, pertanto, posto sotto sequestro, mentre la persona, ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stata posta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il GIP del Tribunale di Agrigento, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’Obbligo di Dimora con prescrizioni.

Il successivo giudizio di merito servirà a vagliare le responsabilità personali, le quali non sono definitivamente accertate.