Favara, dopo una settimana di ricerche ritrovata Vanessa Licata

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

È stata finalmente ritrovata Vanessa Licata, la calciatrice 30enne scomparsa una settimana fa in circostanze misteriose.

La ragazza, residente a Liegi ma originaria di Favara, era scomparsa il 1 luglio intorno alle 22, data dalla quale non si avevano più avuto sue notizie.

Dopo alcune ore di ricerche le autorità erano riuscite a rintracciare in Francia l’automobile della giovane, una Volkswagen marrone, rendendo così ancora più fitto il mistero.

Solo dopo un’acclarato appello posto in essere da familiari e polizia la ragazza, soprannominata per il suo talento col pallone “La Totti”, si è ripresentata a casa non sapendo però spiegare le motivazioni del suo comportamento.

Di Pietro Geremia