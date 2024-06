L’attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, focalizzata sulla lotta ai reati ambientali e allo smaltimento illecito di rifiuti, prosegue con determinazione.

Durante i pattugliamenti, i militari della Tenenza di Favara hanno identificato e denunciato due individui colti in flagrante mentre abbandonavano sacchetti di rifiuti domestici non differenziati a bordo strada.

Questo episodio ha portato alla luce la problematica di una via cittadina trasformata in discarica abusiva. In seguito, i Carabinieri hanno segnalato la situazione al Comune e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, chiedendo un intervento di bonifica e la classificazione dei rifiuti presenti.

Importante sottolineare che, a partire da ottobre 2023, è stata introdotta la legge n. 137 che prevede sanzioni penali, anziché amministrative, per chi abbandona rifiuti, rafforzando così le misure contro tale reato.