Favara, esce di casa e lascia porta aperta: ignoti depredano 3 televisori

Connect on Linked in

Una sbadataggine che è costata cara, nei giorni scorsi, quella commessa da un abitante di Favara . Un impiegato di 59 anni residente in contrada Bisaccia, a pochi passi dal centro della città dell’agnello pasquale, era uscito tranquillamente da casa per delle questioni personali dimenticando però di chiudere interamente la porta-finestra. La disattenzione dell’uomo pare non sia passata inosservata da una banda di malfattori i quali, approfittando dell’assenza del proprietario, si sarebbe introdotta all’interno dell’appartamento depredando così ben 3 televisori, di cui uno di ultimissima generazione comprato poco prima, per un ammontare di circa 2.000 euro.

Una volta rientrato a casa e fatta l’amara scoperta, al povero 59enne non sarebbe rimasto altro che sporgere denunzia alle forze dell’ordine favaresi.