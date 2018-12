Favara, esplode una bombola di gas: ingenti i danni

Print This Post

Un venerdì scoppiettante quello appena trascorso a Favara.

Nella città dell’agnello pasquale sembra che una bombola di gas collocata all’interno di un’abitazione appartenete ad un pensionato del luogo di 77anni sia misteriosamente scoppiata.

L’uomo e i suo familiari pare che utilizzassero la residenza, dislocata su un unico livello, utilizzavano solo per il periodo estivo e occasionalmente durante l’anno ragion per cui fortunatamente non era presente nessuno durante la fortissima esplosione che ha provocato ingenti danni.

Sul caso indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione per stabilire se la deflagrazione è stata dolosa o solo un mero incidente.

Di Pietro Geremia