Favara, fa abortire la moglie facendole bere il detersivo: a processo un 31enne

Accuse gravissime quelle che hanno portato un 31enne originario di Favara davanti ai giudici del Tribunale di Agrigento.

Secondo quanto raccontato dalla moglie dell’imputato alle forze dell’ordine sembra che l’uomo, tra il giugno del 2011 e il maggio del 2012, l’abbia picchiata e strattonata violentemente costringendola inoltre a bere del detersivo pur di farla abortire.

In un episodio infatti la giovane, di 30 anni, si sarebbe pure presentata presso il pronto soccorso dell’ospedale sputando sangue, fortunatamente senza conseguenze negative per la piccola che portava in grembo.

La prossima udienza si terrà il 4 luglio, quando in Tribunale dovrebbe comparire un testimone.

Di Pietro Geremia