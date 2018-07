Favara, grande successo per la camminata sportiva 5.30 Virtual Run

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un risveglio decisamente sportivo quello di ieri per la città di Favara. Nella città dell’agnello pasquale infatti alle prime luci dell’alba si è svolta la famosa 5.30 Virtual Run, un evento che da dieci anni

sveglia presto gli amanti del benessere, fortemente voluto dai membri della ASD Favara Runnes e della Fradici Runner Favara per sensibilizzare lo sport e, sopratutto, per donare alla città un defibrillatore (DAE): un importantissimo apparecchio salvavita in grado di rilevare le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e di erogare una scarica elettrica al cuore qualora sia necessario.

Centinaia sono stati dunque i partecipanti aderenti alla lodevole iniziativa che ha visto popolare le strade cittadine di sportivi e non, fortemente uniti da una nobile causa, e che ha visto il plauso da parte dell’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Anna Alba:

“Un immenso grazie all’Asd Favara Runners che unitamente all’Asd Fradici Runners ha fatto sì che la nostra città si dipingesse di arancione per un nobile fine sociale: l’acquisto di un defibrillatore da donare alla città. Il contributo e la partecipazione di centinaia di Favaresi che, stamattina di buonora si sono alzati partecipando ad una meravigliosa passeggiata veloce, ha permesso di raccogliere la somma necessaria per una apparecchiatura di primo soccorso che potrà salvare vite umane. Grazie Favara!!!”

Di Pietro Geremia