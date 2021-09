L’Associazione Onlus Vita Nuova con il suo Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT+ , il 25 settembre aderisce alla chiamata lanciata al Mondo dall’Associazione Femminista Afghana RAWA (Association of the Women of Afghanistan), che invita tutti a manifestare e insorgere attraverso iniziative varie a sostegno delle Donne Afghane.

Il Centro Antiviolenza Gloria, risponde all’appello scendendo in Piazza Cavour con uno Stand dalle ore 17:30 alle 20:00.

“Bisogna esserci a supporto delle donne Afghane e di tutte le donne che subiscono violenza – spiega la Dott.ssa Liliana Militello, responsabile del Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT+ di Favara – la nostra presenza in Piazza sarà simbolicamente un abbraccio a tutte loro, per esserci e per dire alle donne che soffrono “siamo con voi, non siete sole”. In Italia ad oggi si contano 83 femminicidi, quasi tutti in ambito familiare. Occorre reagire e agire con ogni azione possibile per contrastare la violenza di genere. Non può continuare questa strage di donne!

In questa occasione il nostro Stand si tingerà di blu e le Volontarie del Centro Gloria doneranno dei nastrini blu simbolo del sostegno alle donne afghane, blu come il colore del drappo che le vuole nascondere!

Durante l’iniziativa, si effettuerà una raccolta di indumenti per i profughi afghani, pertanto chi vuole può donare recandosi in Piazza Cavour, sabato 25 settembre dalle ore 17:30 alle 20:00.

NOI CI SIAMO a contrasto della violenza sulle donne e contro ogni forma di discriminazione omofoba sulle persone LGBT+“.