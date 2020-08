Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa per un 48enne di Favara.

La mini-car appartenente all’uomo in questione, di professione operaio, e parcheggiata in via Daniele Bovet sarebbe misteriosamente andata a fuoco nella notte.

Una volta notato l’incendio sono immediatamente stati chiamati i vigili del fuoco i quali dopo aver domato le fiamme hanno dato via libera ai carabinieri per le indagini di rito.