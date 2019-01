Favara, incendio nella notte: bruciate due auto

Connect on Linked in

Continuano senza sosta gli incendi di vetture sospetti a Favara.

Nella notte scorsa pare che due vetture siano state date alle fiamme nella città dell’agnello pasquale.

Nel dettaglio, la prima auto a bruciare è stata una Volkswagen Passat, appartenente ad un operaio 64enne del posto, parcheggiata in via Ugo La Malfa su cui i vigili del fuoco si sono precipitati per domare le fiamme intorno a mezzanotte e trenta minuti.

I pompieri non hanno fatto in tempo ad arrivare sul posto che immediatamente dopo è arrivata un’altra segnalazione al 115 dove veniva comunicato che una Fiat Panda, di proprietà di un 35enne in via Aosta, stava bruciando.

Questi incendi sospetti hanno allarmato non solo i cittadini ma anche le forze dell’ordine le quali hanno avviato le indagini atte a scoprire le ignote, fino ad ora, cause degli incendi.

Di Pietro Geremia