Favara, incidente in via Kennedy: auto sfonda ringhiera e vola giù

Incidente autonomo in via Kennedy a Favara . Un uomo, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha sfondato una ringhiera finendo di sotto in via Vittorio Veneto.

I passanti, assistendo allo spettacolare incidente, hanno chiamato i soccorsi che con un’ambulanza del 118 si sono precipitati sul posto. Per fortuna, nonostante il volo e tantissima paura, il conducente ne è uscito miracolosamente indenne.

Per precauzione è stato trasportato presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato