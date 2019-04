Favara, incidente stradale: ferite 3 persone

Print This Post

Incidente stradale a Favara, tre i feriti per fortuna non in gravi condizioni.

Una Lancia Y, una Peugeot 107 e una Renault Clio, condotte rispettivamente da una 60enne favarese, un 39enne di Porto Empedocle e un 70enne di Porto Empedocle, si sono scontrate in contrada Ramalia lungo la SP 3 provocando il ferimento di tre persone, un uomo e due donne, trasportate con le ambulanze del 118 presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove fortunatamente non gli sono state riscontrate ferite importanti.

Sul luogo dell’incidente i carabinieri della stazione di Favara con i colleghi di Agrigento per accertare eventuali responsabilità.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato