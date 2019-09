Favara, investe ragazzino e scappa: donna denunciata per omissione di soccorso

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi una donna originaria di Favara è stata denunciata per omissione di soccorso da parte delle forze dell’ordine locali.

Stando a quanto emerso dalle indagini la sospetta si trovava in via Crispi a bordo di una Renault Megane quando ad un certo punto avrebbe colpito in pieno lo scooter condotto a un 18enne per poi fuggire via in preda al panico invece che fermarsi.

In seguito al sinistro, il giovane sarebbe stato trasportato presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure mediche del caso mentre invece la donna sarebbe stata prontamente rintracciata dalle forze dell’ordine che le avrebbero ritirato la patente e denunciata per omissione di soccorso.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato