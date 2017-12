Favara, jeep sfonda ufficio postale: colpo da 20 mila euro

Print This Post

Una rapina col metodo della toccata e fuga è avvenuta nella giornata di ieri a Favara.

Durante la pausa pranzo che stava avvenendo all’ufficio postale di piazza Della Vittoria infatti, una jeep Sukuzi si è scaraventata contro la porta di ingresso spaccandola in mille pezzi.

Immediatamente dopo lo sfondamento della porta, due uomini si sono introdotti nell’ufficio postale proprio mentre gli impiegati, denaro alla mano, stavano caricando il bancomat.

Per i delinquenti quindi non è stato affatto difficile riuscire ad arraffare il contante, una cifra senza dubbio non indifferente di 20.000 euro, e dileguarsi subito dopo senza lasciare tracce.

Durante l’urto del mezzo contro la porta fortunatamente nessun impiegato è rimasto ferito nonostante il normalissimo e inevitabile choc dovuto alla situazione vissuta. Dopo la rapina, sul posto si sono immediatamente fiondati i carabinieri della tenenza di Favara, quelli della compagnia di Agrigento e quelli del reparto operativo i quali hanno avviato le indagini operando inoltre dei rastrellamenti dell’intera cittadina per cercare di individuare i possibili sospetti.