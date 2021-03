Importanti novità emergono sulla scomparsa della 27enne di Favara Jessica Lattuca, madre di 4 figli.

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti al nucleo dei Ris di Messina nei giorni scorsi avrebbero infatti rinvenuto all’interno della casa del padre della ragazza una serie di tracce di sangue sospette.



La stessa abitazione, situata in via Leonardi in quel periodo era in uso del fratello di Jessica, dato che il padre all’epoca dei fatti era detenuto presso il carcere di Agrigento di contrada Petrusa.

Intanto nei prossimi giorni saranno eseguite ulteriori analisi tecniche non ripetibili per individuare l’appartenenza delle tracce ematiche così da poter dare un indirizzo investigativo ancora più chiaro alle forze dell’ordine.

