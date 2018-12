Favara, rapinato imprenditore : indagini in corso

Print This Post

Nei giorni scorsi il proprietario di un distributore di carburante di Favara sito in piazza Della Vittoria ha subito una rapina a mano armata.

L’imprenditore, un 40enne originario del luogo, sarebbe stato avvicinato da un uomo con il volto coperto da un passamontagna e con in mano una pistola che l’avrebbe così minacciato di morte se non gli avesse consegnato tutti i soldi in suo possesso.

Un ordine al quale l’imprenditore non ha potuto venir meno lasciando così cadere nelle mani del delinquente l’intero incasso della giornata. Arraffato il bottino, il malvivente se la sarebbe data immediatamente a gambe riuscendo a dileguarsi nel nulla.

Sul caso stanno investigando gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale tenenza.

Di Pietro Geremia

