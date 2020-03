Favara, medico accusato di abusi sessuali: ordine si costituisce parte civile

Print This Post

Con un comunicato emesso da parte del presidente Toti Amato l’ordine dei medici di Palermo si sarebbe costituito parte civile nel processo in corso nei confronti di un giovane specializzando accusato di abusi sessuali.

La vicenda sarebbe avvenuta nei mesi scorsi quando l’indagato, originario di Favara, che operava presso il reparto di Radiologia al Policlinico Giaccone di Palermo avrebbe secondo l’accusa molestato sessualmente una sua collega corsista per poi provare a “risarcire il danno con 5.000 euro” stando a quanto scritto da legale della vittima.

“Una violenza inaudita doppiamente grave, visto che si tratta di un medico –dichiara presidente Amato -. L’Ordine dei medici che rappresento anche questa volta ha deciso di costituirsi parte civile come ha già fatto in passato e continuerà a fare per tutti i processi che vedono coinvolti medici, anche quando sono loro a commettere un reato”.

“Lavoriamo da anni per la tutela di una nobile professione – termina il presidente dell’ordine dei medici – e ne pretendiamo il rispetto soprattutto da chi la esercita. Lo facciamo attraverso una rete di sostegno concreto e un lavoro di denuncia, di informazione, di ascolto e di assistenza legale”.