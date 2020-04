Favara, miracolo di Natale: 68enne si ribalta con l’auto ma rimane illeso

Connect on Linked in

Un vero e proprio miracolo di Natale è avvenuto due giorni fa a Caltanissetta.

Nel pomeriggio del 25 Dicembre un uomo di 68 anni originario di Favara alla guida della propria Fiat Punto stava tranquillamente circolando per le vie di Caltanissetta quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo col cappottarsi.

Il sinistro stradale, avvenuto con precisione nei pressi di Pian del Lago ed in prossimità dello stadio comunale, non avrebbe fortunatamente avuto conseguenze per il malcapitato il quale ha perfino rifiutato il soccorso degli operatori del 118 immediatamente giunti sul posto per trasportarlo in ospedale per accertamenti.

Di Pietro Geremia