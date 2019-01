Connect on Linked in

Incidente per distrazione. Un uomo, a bordo della sua Fiat Uno, nonostante ci fossero i segnali di pericolo posti all’approssimarsi della buca situata in via Agrigento a Favara vi ci è finito dentro. L’uomo è stato soccorso dal personale di in’ambulanza del 118 che l’ha trasportato presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per curargli una leggera ferita alla testa.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato