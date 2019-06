Print This Post

Preoccupati per la sua sparizione i familiari di una 42enne ne avevano denunciato sabato scorso la sua scomparsa rivolgendosi ai carabinieri della tenenza di Favara che avevano già avviato le ricerche quando improvvisamente la ragazza si è presentata in caserma spiegando i motivi del suo allontanamento, era fuggita per amore.

Si conclude bene una vicenda che, aveva creato preoccupazione e sconforto ai familiari della donna.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato